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четверг, 18 июля 2019 11:33

"Может получиться" - генерал Романенко о перемирии на Донбасе

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&quot;Может получиться&quot; - генерал Романенко о перемирии на Донбасе
Игорь Романенко о перемирии на Донбассе. Фото с открытых источников.

Новое перемирие на Донбассе, объявленное в ночь на 21 июля, может быть устойчивым и долгосрочным.

"Сейчас мы впервые подошли к тому, что такое перемирие действительно может реализоваться", - сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко изданию "Обозреватель".

Генерал признал, что "могут иметь место определенные отклонения" от соблюдения режима прекращения огня. Он убежден в том, что "стороны нацелены на то, чтобы их локализовать и преодолевать эту проблему".

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"Вообще есть нацеленность на то, что, если такие ситуации будут возникать, в первую очередь, искать пути преодоления, а не пути ответа. Конечно же, если аргументы будут неубедительны, будет ответ", - подчеркнул Романенко.

Такой перелом связан с тем, что "у новой власти есть нацеленность на поиски путей продвижения, несмотря на сложность проблемы, а не просто на занятия жесткой позиции - санкций и т.д.

Трехсторонняя контактная группа во время очередного заседания в Минске договорились об обмене пленными и новое перемирие на Донбассе. Как отмечается, переговоры продолжались рекордно долго - 6:00 подряд. В итоге стороны договорились о перемирии, которое должно начаться в ночь на воскресенье, 21 июля - от 0:00 часов, и обмен пленными.

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Дата
18
июля

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