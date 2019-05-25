Во Львове простились с воином Романом Досяком

Фото: ЛГР

Во Львове простились со стрелком-помощником гранатометчика Романом Досяком.

Он умер 22 мая после многодневных операций. 18 мая Досяк получил пулевое ранение во время боя вблизи Крымского на Луганщине, сообщает Львовский городской совет.

Романа Досяка похоронили на Лычаковском кладбище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яну Червону и Александра Милютина расстреляли из артиллерии

Умершему было 48 лет. У него остались сын, дочь и жена.

17 мая в Харькове простились с погибшим бойцом Антоном Безверхним с позывным "Питбуль". Гранатометчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады погиб 14 мая во районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской