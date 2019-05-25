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суббота, 25 мая 2019 16:11

Во Львове простились с воином Романом Досяком
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Бойца похоронили на Лычаковском кладбище
Фото: ЛГР
Бойца похоронили на Лычаковском кладбище
Бойца похоронили на Лычаковском кладбище
Бойца похоронили на Лычаковском кладбище
Бойца похоронили на Лычаковском кладбище

Во Львове простились со стрелком-помощником гранатометчика Романом Досяком.

Он умер 22 мая после многодневных операций. 18 мая Досяк получил пулевое ранение во время боя вблизи Крымского на Луганщине, сообщает Львовский городской совет.

Романа Досяка похоронили на Лычаковском кладбище.

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Умершему было 48 лет. У него остались сын, дочь и жена.

17 мая в Харькове простились с погибшим бойцом Антоном Безверхним с позывным "Питбуль".

Гранатометчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады погиб 14 мая во районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской

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Дата
25
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