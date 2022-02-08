Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 8 февраля отправилась на Донбасс. В частности, посетила поселок Широкино, находящейся фактически на линии столкновения.

Бербок из соображений безопасности одели в бронежилет и шлем, пишет Spiegel со ссылкой на сопровождающих делегацию немецких журналистов.

Министр пообщалась с украинскими военными о текущей ситуации и провела рядом с линией столкновения около 40 мин.

Бербок отметила, что заброшенный поселок выглядит "очень удручающим" и является "свидетельством факта, что посреди Европы идет война".

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"Когда-то прибрежный поселок у моря, апокалиптически выглядит в 21 веке. Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так", - написала в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сопровождавшая Бербок.

Бербок также встретилась с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Планирует увидеться с волонтерскими организациями в Мариуполе.

По приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы 7-8 февраля Анналена Бербок находится в Украине. Вчера она заявила, что Запад и Берлин готовы понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Западные страны уже скоординировали действия. 7 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Бербок во время встречи в Киеве обсудили темы обороны, энергетической безопасности и экономики. Американский телеканал CNN сообщил, что встреча главы МИД Германии и президента Владимира Зеленского 7 февраля отменилась из-за отказа Бербок заявить об остановке "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину.