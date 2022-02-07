Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ

Фото: @YPerebyinis

Министры иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, Чехии Ян Липовский и Словакии Иван Корчок посетили прифронтовую зону на Востоке Украины.

Фото и видео с передовой выложил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Иностранным чиновникам с вертолета показали линию столкновения.

Министры в бронежилетах и шлемах встретились с украинскими воинами.

S @JanLipavsky a ministry zahraničních věcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022

Визит продлится два дня.

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"Отправляемся в совместную поездку, чтобы выразить солидарность с Украиной и получить представление о ситуации на местах", - написал Корчок в Twitter.

Главы МИД трех стран должны встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Вчера российские оккупанты на Донбассе открывали огонь из гранатометов. Враг разместил еще 178 единиц военной техники.