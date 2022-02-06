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воскресенье, 06 февраля 2022 12:37

Россия снова нарушила Минские договоренности: на границе с Украиной появилось 178 единиц техники

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За прошедшие сутки на Донбассе российские наемники разместили еще 178 единиц военной техники.

Поэтому Россия вновь нарушила Минские договоренности, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"В отличие от 03.02.2022, когда было обнаружено 205 единиц вооружения и военной техники, за прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 178 единиц военной техники "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских домов , – говорится в сообщении.

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Также в СЦКК сообщили, что работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями вооруженных формирований РФ.

"Да, на блокпосте возле Верхнешироковское представители вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии в населенный пункт. В результате этого наблюдатели не смогли провести оценку мест нахождения средств огневого поражения в этом населенном пункте", — рассказали в СЦКК.

Автор: СЦКК
  Размещение военной техники РФ
Размещение военной техники РФ
Российские офицеры выступили против войны с Украиной и призвали президента России Владимира Путина уйти в отставку.
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06
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