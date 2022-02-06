Россия снова нарушила Минские договоренности: на границе с Украиной появилось 178 единиц техники

За прошедшие сутки на Донбассе российские наемники разместили еще 178 единиц военной техники.

Поэтому Россия вновь нарушила Минские договоренности, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"В отличие от 03.02.2022, когда было обнаружено 205 единиц вооружения и военной техники, за прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 178 единиц военной техники "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских домов , – говорится в сообщении.

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Также в СЦКК сообщили, что работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями вооруженных формирований РФ.

"Да, на блокпосте возле Верхнешироковское представители вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии в населенный пункт. В результате этого наблюдатели не смогли провести оценку мест нахождения средств огневого поражения в этом населенном пункте", — рассказали в СЦКК.

Автор: СЦКК Размещение военной техники РФ

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