Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину

Российские офицеры выступили против войны с Украиной. Фото: Reuters

Российские офицеры выступили против войны с Украиной и призвали президента России Владимира Путина уйти в отставку.

Глава "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов призвал российское руководство не применять силу в отношении Украины, говорится в обращении.

"Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под сомнение существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает россиян и украинцев смертельными врагами. В-третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых" , здоровых ребят, что, безусловно, отразится на будущей демографической ситуации в наших странах, вымирающих на поле боя, если это произойдет, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много российских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран. НАТО, а государства-члены альянса обязаны будут объявить России войну", - сказал Ивашов.

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Он подчеркнул, что внешние угрозы не столь серьезны для РФ, поэтому "нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для некоторых внутренних сил, РФ в том числе".

"От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку", - говорится в обращении.

В России начали сбор подписей против войны с Украиной. Инициаторами стали известные музыканты, актеры, ученые. В частности, подписи поставили российский певец Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова.