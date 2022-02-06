Оккупанты били по позициям ВСУ из гранатометов

Вооруженные формирования РФ продолжают нарушать режим прекращения тишины на передовой. Фото: ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

В сторону Водяного оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

На Донбассе вчера, 5 февраля, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты применили стрелковое оружие, беспилотники, ручные и автоматические гранатометы.