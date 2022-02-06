Оккупанты били по позициям ВСУ из гранатометов

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.
В сторону Водяного оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.
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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.
На Донбассе вчера, 5 февраля, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты применили стрелковое оружие, беспилотники, ручные и автоматические гранатометы.
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