Власть цинично врет о войне - Тука

Угроза российского вторжения не исчезла. Украинская власть должна усиливать оборонительные мероприятия на объектах критической инфраструктуры, вести диалог с украинским народом. Вместо этого она цинично врет гражданам Украины и устраивает показательные учения.

Ситуация на Донбассе остается напряженной, рассказывает Gazeta.ua Георгий Тука экс-заместитель министра временно-оккупированных территорий.

Автор: EADaily Георгий Тука - украинский бизнесмен, волонтер, основатель и руководитель волонтерской группы "Народный тыл", председатель одноименного благотворительного фонда. Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации с 22 июля 2015 по 29 апреля 2016 и. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 29 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года.

Россия утверждает, что закончила военные учения и отвела войска от границы с Украиной. Председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что отвод из войск является победой для нас. Какие выводы из этой ситуации мы должны сделать?

Первый и главный вывод, который мы можем сделать - власть продолжает нагло врать украинскому народу. Все эти дни от них звучал тезис о том, что ВСУ готовы к возможной войне - это ложь. Еще одним неприятным сюрпризом для меня оказалось мировое бездействие. Я не увидел от наших стратегических партнеров ничего, кроме заявлений. Более того эти заявления прозвучали не от всех стран, которых мы считаем своими друзьями. Увидев российскую агрессию мир не принял никаких действий. Еще наталкивает на определенные размышления большое интервью Андрея Ермака, которое он дал Liga.net. Глава ОП рассказал о большом успехе встречи президента Франции Эммануэля Макрона и шестого президента Украины Владимира Зеленского. Однако я не увидел больше ни одной положительной информации кроме, собственно, личной оценки Ермака. Результаты встречи не предоставила ни немецкая сторона, ни французский, ни наша. Тем более в самом интервью, которое, после встречи с Макроном, дал президент Украины, ни одного конкретного позитива не было. Мне показалось, что Зеленский выглядел довольно растерянно. Я думаю, что теперь нынешняя власть будет просовывать месседж, что угроза российского военного вторжения нас миновала. Но, на мой взгляд, она никуда не делась. К сожалению у нас достаточно примитивное восприятие российской угрозы. Мы измеряем ее в количестве танков, БТРов и подразделений российской армии. Но это не так. Чтобы напасть на нас РФ стоит только обстрелять Украину с о своей территории как в 2014-м. Помните, когда с территории российского населенного пункта Гуково, что в Ростовской области российские военные из систем залпового огня Град и Смерч обстреливали наши позиции и наши мирные города. Это все зафиксировано и это можно посмотреть в Ютубе.

Мне показалось, что Зеленский выглядел довольно растерянно.

Но тогда у нас толи не было технической возможности, то политической воли, чтобы подавить эту атаку собственным огнем. Если россияне повторят этот прием, то хватит ли воли на такой ответ у нынешнего военного руководства Украины? У нас есть готовность к ответу на подобные действия? Я очень сомневаюсь, потому что угроза остается, уровень охраны инфраструктурных объектов до сих пор плохой. Уровень противовоздушной обороны я лучше помолчу. Поэтому ничего положительного в открывшемся процессе возвращения российских военнослужащих из мест учений к местам их базирования я не вижу.

Автор: Униан "Еще наталкивает на определенные размышления большое интервью Андрея Ермака, которое он дал Liga.net. Глава ОП рассказал о большом успехе встречи президента Франции Эммануэля Макрона и шестого президента Украины Владимира Зеленского. Однако я не увидел больше ни одной положительной информации кроме, собственно, личной оценки Ермака. Результаты встречи не предоставила ни немецкая сторона, ни французский, ни наша", - Тука

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Российские учения сопровождались информационной атакой. Даже так называемые оппозиционные журналисты смаковали тезис об уничтожении ВСУ армией Российской Федерации. В самой Украине возникла паника. Как не допускать подобного в дальнейшем?

Во-первых, речь идет о мирном населении Украины. Чтобы наши люди не поддавались панике власти должны разговаривать с людьми. Готовить к этому наших граждан по образцу Израиля. Эта страна на протяжении десятилетий существует в состоянии постоянной войны. Но там жизнь продолжается, люди работают и паника возникает только когда палестинцы проводят теракты.

Там все четко расписано и каждый гражданин знает что в случае опасности или кризисной ситуации будет делать он, а что - руководство района, а какие шаги по стабилизации предпримет государство. Я несколько раз посещал Израиль, ходил по нейтральной полосе. Там на расстоянии 50 метров живут люди, которые время от времени подвергаются обстрелам со стороны палестинцев. Но они знают как им действовать и не паникуют, потому что уверены - государство все контролирует.

Первый и главный вывод, который мы можем сделать - власть продолжает нагло врать украинскому народу.

У нас, к сожалению, все наоборот - власть понятия не имеет как действовать в кризисные моменты и не может ничего адекватного сказать людям. Поэтому и населения Украины не знает как им реагировать и что делать в случае чрезвычайной ситуации. Таким образом возникает паника.

Автор: Defense Express "Велика вероятность, что россияне будут проводить какие-то операции. Необходимо оперативное реагирование со стороны высшего политического и военного руководства нашей страны. Нужны соответствующие меры. А этой реакции нету", - Тука

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Можно ли считать, что у Российской Федерации за санкций закончились деньги и ее агрессия вызвана именно этим?

С моей точки зрения слишком примитивно строить подобные параллели. Развитие любого конфликта имеет три фазы: Первая - концентрация собственных вооруженных сил с угрозой их применения с требованием к оппоненту. Это то, что происходило все время и происходит прямо сейчас. Вторая фаза - нанесение тактических ударов из оружия, расположеного и сконцентрированого на границах с оппонентом. Эти удары нацелены на решение тактических задач и вопросов, а также увеличение давления на оппонента. А третья фаза - полномасштабное вторжение, собственно оккупация. Об этом рассказывают чуть ли не с каждого утюга. На сегодня подавляющее количество экспертов, люди профессиональные и уважаемые, считают, что наиболее вероятным является именно второй вариант, то есть нанесение локальных ударов по нашему позициям. Со своей стороны я хочу сказать, что на передовой очень напряженная ситуация. Я вернулся к волонтерству и собираю для ВСУ все необходимое. Мы отправляем посылки в ближайшие отделения Новой Почты. Так вот три дня подряд наши военные, находящиеся на позициях Опытное, Зайцево, Шумы, не имели возможности хотя бы одного человека отправить в отделение за посылками. Только вчера и то не всем подразделениям удалось забрать то, что мы им отправили. Это несмотря на то, что громких военных операций не проводили. Эта ситуация лучше всего характеризует это "всеобъемлющее перемирие" которым хвастается власть.

Автор: Укринформ "Так вот три дня подряд наши военные, находящиеся на позициях Опытное, Зайцево, Шумы, не имели возможности хотя бы одного человека отправить в отделение за посылками. Только вчера и то не всем подразделениям удалось забрать то, что мы им отправили. Это несмотря на то, что громких военных операций не проводили", - Тука

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Война не закончилась. Можно ли спрогнозироватьна какие действия решится РФ?

Велика вероятность, что россияне будут проводить какие-то операции. Необходимо оперативное реагирование со стороны высшего политического и военного руководства нашей страны. Нужны соответствующие меры. А этой реакции нет. Зато в момент, когда обстановка напряженная, когда есть угроза для гражданских руководителей проводят показательные военные учения. Наши военнослужащие, вооруженные советским 82 мм минометом 2Б9 "Василек" героически отражают высадку десанта на морском побережье. Чтобы вы понимали 82 мм - это самый имеющийся калибр миномета. Эта ничтожная показуха, на мой взгляд, свидетельствует о том, что мы не готовы к собственной защите.

Автор: Минобороны "На Одесской и Николаевской подразделения отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Командование морской пехоты ВМС ВС Украины провели тактико-специальные занятия по приведению подразделений в боевую готовность", - Минобороны

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Как должна действовать украинская власть? Проводить мероприятия по усилению безопасности на объектах инфраструктуры: военных складах, АЭС, ТЭС и т.д.?

Без всякого сомнения. Я, работая во власти, еженедельно получал письма от СБУ в которых докладывали об исследовании состояния безопасности объектов критической инфраструктуры. Я считаю, что подобные исследования до сих пор есть и и на них стоит обращать внимание. Власть должна обеспечить безопасность, а для этого надо делать не просто политические, а организационно-технические выводы.

Ничтожная показуха, на мой взгляд, свидетельствует о том, что мы не готовы к собственной защите.

Хотя о чем речь, когда в воздухе висит вопрос по каким причинам сорвали выполнение государственного оборонного заказа за прошлый год и не приняли его в этом году. Вся эта ситуация никак не может свидетельствовать об усилении боеспособности нашей армии. К сожалению мы имеем то, что имеем.

Автор: Економічна правда "Каждый нормальный руководитель государства в первую очередь руководствуется интересами собственной страны и населения. Не соседей, не политических тезисов, а своего государства", -- Тука

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Войска на границе с Украиной взбудоражили весь мир, однако "Северный поток - 2" продолжает строиться. Почему канцлер Германии Ангела Меркель не обращает внимания на наглость Путина?

С моей точки зрения в этом нет ничего удивительного и нового. Каждый нормальный руководитель государства в первую очередь руководствуется интересами собственной страны и населения. Не соседей, не политических тезисов, а своего государства. В интересах Меркель достроить этот газовод. Когда они достроят и запустят "Поток", Германия станет мощным энергетическим хабом среди государств европейской части континента. Таким образом это усилит ее экономическое и политическое влияние на большинство стран Европейского Союза. Понятно, что немцы очень заинтересованы в завершении проекту "Северный поток-2". Вместе с этим мир не стоит на месте и завершение строительства этого проекта противоречит интересам Украины. Такова жизнь.

Автор: Главное управление разведки Министерства обороны Украины Российские военные оккупанты проходят под Керченским мостом

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Насколько вероятно, что Путин попытается захватить города на Азовском море, а именно Бердянск и Мариуполь?

Такой сценарий действительно существует. Захват этих городов разрабатывается и поддерживается российскими СМИ. Тезисы о том, что "киевская хунта издевается над крымчанами и священный долг матушки-России решить эту проблему" в вопросе обеспечения его водой и захвате ее источников. Источники водоснабжения находятся на нашей территории. Эти заявления звучат не только от их пропагандистов - Киселева, Скабеевои и других, но и топ чиновников Российской Федерации: заместителей председателя их Государственной Думы и различных председателей комитетов Госдумы. Поэтому такой сценарий, но они не реализуют я не знаю.

Автор: Українська правда Катер береговой охраны российских оккупантов проходит под Керченским мостом.

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Зеленский позвал Путина на встречу. Чего добился шестой президент Украины этим поступком?

Для определенной, небольшой категории наших граждан Зеленский в очередной раз выступил в роли так называемого миротворца. Хотя подавляющее большинство украинцев, а по моим данным это более 90% граждан, согласились с тезисом, что это пустой пиар. Всем было понятно, что ни при каких обстоятельствах на эту встречу не приедут ни Владимир Зеленский, ни Владимир Путин. Владимир Путин, во время разговора с белорусским диктатором Александром Лукашенко, уже ответил нашему президенту по этому поводу. Для определенной, небольшой категории наших граждан Зеленский в очередной раз выступил в роли так называемого миротворца. Это не решающая проблема. Владимир Зеленский хочет обсуждать с главой Кремля о оккупированый Крым и Донбасс, а Путину хочется навязать нам диалог о надуманных им притеснения русскоязычного населения и Русской православной церкви. Что касается вопроса войны на Донбассе, то Путин считает, что мы обязаны этот вопрос обсуждать с главарями ОРДЛО. По его мнению, мы должны воспринять их, а потом уже, возможно, создать и провести переговоры с третьей стороной, к которой Путин привлечет Францию ​​и Германию. При таких стартовых позициях, с моей точки зрения, только безумный оптимист может считать вероятность проведения такой встречи.

15 апреля произошло столкновение между нашими пограничниками и оккупантами. Это подняло тему о расторжении договора о внутренних водах. В нынешних условиях можно сказать, что его стоит разрывать?

С моей точки зрения сегодня, отсутствие или наличие такого соглашения существенно не повлияет на развитие отношений между Украиной и РФ. Россия грубо, нагло, цинично игнорирует любые соглашения, которые были подписаны. Это и о стратегическом партнерстве, и о государственных границах. Поэтому ничего не изменится.

Авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования. ВВС РФ провели учения в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.