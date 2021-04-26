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понедельник, 26 апреля 2021 09:00

Россия вернула авиацию из Крыма на базы после учений

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Россия вернула авиацию из Крыма на базы после учений
Россия заявила о возвращении авиации из Крыма на базы после учений. Фото: Минобороны РФ

Авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования.

ВВС РФ провели учения в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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"Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота РФ возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования", - говорится сообщении Южного военного округа.

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить обучение в Южном и Западном военных округах. Заявление сделал в оккупированном Крыму.

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26
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