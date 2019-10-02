"Верьте в ВСУ" - назвали потери оккупантов за сентябрь

По сентября 2019 погибло 24 боевика. Фото: Униан

В течение сентября на Донбассе погибли 24 боевика, еще около 56 получили ранения.

"Игнорируя Минские договоренности, российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. По итогам сентября, в подразделениях российско-оккупационных войск Л/ДНР потери составили: 24 оккупанты "минус" и около 56 оккупантов получили ранения различной степени тяжести. Также "минус" один из высокопоставленных кураторов ГШ ВС России. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На оккупированном Донбассе началась перепись населения: для кого она опасна

Украина в сентябре потеряла 14 защитников на Донбассе. Самый старший из погибших был отцом 4 детей, самый молодой недавно встретил свое 21-летие.

1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 9 населенных пунктов.