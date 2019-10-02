"Формула Штайнмаера" в действии: пока Зеленский говорил о мире - боевики били с тяжелого оружия

Войска РФ и ее наемники нарушают Минские договоренности и обстреливают украинских военных. Фото - Высокий Замок

1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 9 населенных пунктов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Противник бил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановки. Потерь с нашей стороны не было.

С начала сегодняшнего дня обстрелы не прекращаются. Под огонь попали украинские защитники рядом с 4-мя населенными пунктами. О потерях и раненых не сообщается.

В Минске договорились о начале разведения войск в населенных пунктах Петровское и Золотое на линии фронта в Донецкой области. Украина и Россия подписали так называемую "формулу Штайнмаера". Это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.