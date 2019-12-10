Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой

Фото: Андрей Дубчак

Вблизи Красногоровки Донецкой области, украинские военные разместили свои позиции в полях, перед терриконами Донецких шахт. Армейцы утверждают, что российские оккупанты регулярно провоцируют их и не соблюдают режим "тишины". Об этом сообщили на сайте Радио Свобода.

"Стреляем только тогда, когда есть очевидная угроза жизни и здоровью солдат, когда ведут прицельный огонь по нашим позициям. Остальные - провокации", - объясняют военные характер боевых действий.

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Это направление, как и позиции в соседней Марьинке, регулярно обстреливали российско-террористические войска.

"Сейчас ситуация какая: они открывают огонь, когда на ту сторону заезжают СМИ или представители ОБСЕ. Открывают огонь и ждут ответа. Мы на эту провокации не ведёмся. Все это для того, чтобы показать, что мы, украинская сторона - не придерживаемся договоренностей ", - рассказывает Игорь, бывший "Айдаровець ".

На Донбассе Игорь воюет с 2014 года. Его сослуживец Евгений добавляет, что на днях оккупанты открыли огонь по позициям из автоматов трасерующими пулями. Военные хорошо увидели, откуда ведется огонь. Впрочем, ответа не давали.

В Станице Луганской, которая является участком разведения обнаружили боевиков.