В Станице Луганской заметили боевиков

Пребывание россиян на участках разведения нарушает минские договоренности Фото: Reuters

В Станице Луганской, которая является участком разведения обнаружили боевиков.

Они ходят по территории линии разведения одеты в русскую военную форму, пишет пресс-центр СЦКК.

"На участке разведения сил и средств №1 (Станица Луганская) фиксируется пребывания представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью" СЦКК-JCCC", - говорится в сообщении.

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Также известно, что они используют нелегальную символику.

"В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК", - добавили в СЦКК.

В Совместном центре по контролю и координации отметили, что пребывание боевиков на участке разведения нарушает Минские соглашения.

9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате".

В них приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.