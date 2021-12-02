Верховная Рада продлила особый статус Донбасса

Законопроект позволит создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование в отдельных районах ОРДЛО. Фото: Reuters

Верховная Рада продлила еще на год закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса.

Такое решение 2 декабря приняли на заседании парламента, его поддержали 317 нардепов.

"Законопроект позволит создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН", - говорится в пояснительной записке.

Украина законом об особом статусе гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности, а также наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей.

Также гарантируется свободное использование, изучение и поддержка русского языка в общественной и частной жизни. Органы местного самоуправления в ОРДЛО должны способствовать использованию русского языка в сфере образования, СМИ, судопроизводстве, экономической и социальной деятельности и тому подобное.

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В декабре 2019-го президент Владимир Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса. В декабре 2020-го Рада продлила его еще на год - срок действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекал 31 декабря 2021 года.