В ВСУ за сутки много раненых - враг получил адекватный ответ

9 украинских военных получили ранения. Фото: detector.media

9 июля боевики на Донбассе 27 раз нарушили режим прекращения огня, еще 5 раз - в ночь на 10 июля. 9 украинских военных получили ранения.

"В результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих получили ранения, 4 - боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 9 июля 3 оккупантов уничтожено и 3 ранены", - сообщают в штабе операции Объединенных сил.

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За сутки боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Украине блокировали механизм финансирования незаконного вооруженного формирования ЛНР. На временно-оккупированной территории действовала учреждение, обеспечивала незаконный движение средств.