Разоблачили злоумышленников, которые финансировали боевиков

В СБУ разоблачили механизмы финансирования боевиков ЛНР. Фото: Телеканал ATR

В Украине блокировали механизм финансирования незаконного вооруженного формирования ЛНР.

На временно-оккупированной территории действовала учреждение, обеспечивала незаконный движение средств, сообщили в СБУ.

"В Луганске финансовый центр должен 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения", - говорится в сообщении.

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В 3-х банковских учреждениях через подставных лиц, злоумышленники наладили трафик денег - несколько десятков счетов.

Общий объем средств, который перевели через эти счета, - 60 млн грн. Из полученных денег платили налоги в так называемый бюджета НЗФ.

В.и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов просит президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с намерением NewsOne, который принадлежит куму президента РФ Виктору Медведчуку, провести телемост с каналом "Россия 24".