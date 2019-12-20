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воскресенье, 22 декабря 2019 18:30

В украинской армии изменят генеральские звания

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В Украине введут новые воинские звания бригадного генерала и командора-адмирала.

Зато отменят существующие звание генерала армии Украины и генерал-полковника, пишет ukrmilitary.com.

Правда звание генерал-полковника не совсем отменят, а переименуют в "генерала" (по аналогии с адмиралом, что является самым высоким званием в ВМС). Все эти нововведения предусматривает законопроект № 2247 от 09.10.2019, зарегистрированный провластным большинством.

Автор: Ukrmilitary
  Новые звания у генералов Вооруженных сил и флота
Новые звания у генералов Вооруженных сил и флота

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19 декабря законопроект в первом чтении поддержали 267 народных депутатов.

Проект закон предлагает установку новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

Верховная Рада Украины приняла закон о введении новой шкалы сержантских воинских званий в соответствии с новой схемы сержантских должностей ВС Украины, кардинально отличается от советской системы "заточенной" под массовую срочную армию.

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