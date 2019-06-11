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вторник, 11 июня 2019 10:37

Ребрендинг украинской армии. За что будут отвечать сержанты

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Ребрендинг украинской армии. За что будут отвечать сержанты
Сержантские погоны будут иметь новый вид. Фото: Сегодня

Вместо прапорщиков и мичманов в ВР планируют ввести сержантско-старшинские звания.

Менять систему будут вместе с Уставом ВСУ, пишет Сегодня.

Новая система будет соответствовать стандартам STANAG 2116, Североатлантического альянса НАТО.

В сухопутных войсках и авиации введут рекрута, солдата, старшего солдата, младшего сержанта, сержанта, старшего сержанта, первого сержанта, штаб-сержанта, мастер-сержанта, старшего мастер-сержанта и главного мастер-сержанта.

На флоте введут рекрута, старшину 2-й статьи, старшину 1-й статьи, главного старшину, главного корабельного старшину, штаб-старшину, мастер-старшину, старшего мастера -старшину и главного мастера-старшину.

Имеющиеся офицерские звания оставят без изменений.

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"Мы давно отошли от старой советской системы, в которой сержанты существовали на уровне отделения и взвода. Максимум мог быть старшина роты. А у нас уже создана новая многоуровневая система. Ее главная идея заключается в том, что у командира каждого уровня является его главный помощник и советник - сержант", - пояснил главный старшина ВСУ Александр Косинский.

В Украине сержантов готовят в специальных центрах, созданных благодаря помощи инструкторов из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши.

Устав ВСУ менять с советского образца на новый.

По новому закону рекрутом будут называть лицо, которое перед подписанием контракта будет проходить недельный испытательный срок. После этого его примут в солдаты. Первый контракт продлится 3 года.

Старшим солдатом будут называть квалифицированного специалиста, который имеет навыки, например снайпера или пулеметчика.

Младший сержант это командир расчета.

Сержант командир отделения или танка.

Старший сержант это лицо, которое может командовать взводом в бою.

Первый сержант и штаб-сержант это более высокий уровень ротного сержанта.

Мастер-сержант будет главным старшиной полка или бригады и действовать на уровне оперативного командования.

Самая высокая должность в линейке - главный старшина ВСУ, которую занимает Александр Косинский.

"Сначала у нас было 12 вариантов. Мы долго думали, на чем же нам остановиться. Отказались от звания "капрал". Были предложения ввести звание "хорунжий"," сержант-майор ". Думали даже все скопировать у американцев. Но в конце концов решили этого не делать", - говорит Косинский.

Депутаты Верховной Рады приняли закон, который меняет воинские звания.

Отменят звание прапорщика и старшего прапорщика, соответственно введут рекрута и штаб-сержанта, сообщает Громадське.

Целью документа является повысить роль сержантов и старшин в отношениях с подчиненными.

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