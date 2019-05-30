В Украине отменят воинские звания

Новый закон нацелен на изменение отношений между военнослужащими. Фото: mil.gov.ua

Депутаты Верховной Рады приняли закон, который меняет все воинские звания.

Отменят звание прапорщика и старшего прапорщика и введут рекрута и штаб-сержанта, сообщает Громадськє.

Целью документа является повысить роль сержантов и старшин в отношениях со своими подчиненными.

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Закон видит изменение отношений между подчиненными и ведения книги памяти.

Закон № 10181 со второй попытки поддержал 231 депутат .

По мнению ветерана АТО, писателя Олега Болдырева, больше известного под севдонимом Мартин Брест, Руслан Хомчак не самая плохая кандидатура на должность начальника Генштаба.