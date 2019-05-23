Ветеран АТО высказался о новом руководстве ВСУ

Мартин Брест надеется, что больше замен в армейском руководстве не будет. Фото: 5 канал

"Руслан Хомчак, очень спорное о нем мнение у разных людей", - говорит Олег Болдырев, известный под псевдонимом Мартин Брест журналисту Gazeta.ua.

По его мнению, это не худшая кандидатура на должность начальника Генштаба.

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Относительно нового командующего ООС ветеран сказал много хорошего.

"Командующий ООС Александр Сирский военная косточка. Если бы в нашей армии были бы белогвардейские офицеры это был бы Сирский. У него все четко и по регламенту. Когда он был командующим АТО, было все ровно. Наев год "протрубил" без отдыха - надо отдохнуть человеку. Надеюсь, что новая власть не заменит командующего ООС".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в среду начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.