Зеленский назначил нового начальника Генштаба

Зеленский уволил начальника Генштаба Виктора Муженко и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Фото: Рresident.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Соответствующие указы под номером 301/2019 и 302/2019 опубликованы на сайте главы государства.

Первым указом Зеленский уволил с должности Виктора Муженко, который возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с июля 2014 года. Вторым указом президент назначил на эту должность Руслана Хомчака, командующего оперативного командования "Юг".

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Руслан Хомчак - генерал-лейтинант Вооруженных сил Украины.

Родился в Ровно. Выпускник Московского ввоенного училища.

Во времена Независимости был начальником штаба 24-й отдельной механизированной бригады в городе Яворов Львовской области. Командовал 300-м отдельным механизированным полком в Черновцах, возглавлял семьдесят второй отдельную механизированную бригаду в Белой Церкви.

В 2009 году он возглавил штаб 8-го армейского корпуса, а в 2012 году стал командиром 6-го армейского корпуса, который с 2013 года назывался оперативным командованием "Юг".

Во время войны в Донбассе командовал одним из секторов сил АТО и операцией по взятию Иловайска.

Службу безопасности Украины может возглавить руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов. Он - друг детства главы Украины.