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четверг, 25 июля 2019 09:34

В Украине успешно испытали новейшее ракетное оружие

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В Украине успешно испытали новейшее ракетное оружие
"Вильха-М" - это продолжение работ по уже принятой на вооружение ВСУ высокоточной системе залпового огня "Вильха". Фото: turchynov.com

В Украине прошли испытания нового образца ракетного вооружения - комплекса "Вильха-М".

Об этом директор компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец написал в Facebook.

В ходе испытаний отрабатывали очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений. Пуска проводили штатные расчеты 107-й реактивной артиллерийской бригады. Арсеналы именно этой бригады будут первыми в ВС Украины, которые усилят новыми разработками.

"Вильха-М" - это логическое продолжение работ по теме уже принятой на вооружение ВСУ высокоточной системы залпового огня "Вильха".

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"Как известно, "Вильха" является глубокой модернизацией РСЗО "Смерч". Хотя по сути речь идет о создании новой системы залпового огня с возможностями высокоточного оружия - в габаритных параметрах реактивного снаряда для РСЗО "Смерч". Масса ракеты "Вильха" - в пределах 800 кг. Максимальная дальность стрельбы - 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории - около 3,4 м. По результатам государственных испытаний высокоточная система залпового огня "Вильха" в конце 2018 года была принята на вооружение ВС Украины", - написал Згурец.

В апреле и мае 2019 года проходили испытания "Вильхи-М" со стрельбой на максимальную дальность в 120 км. На очереди - подготовка к проведению государственных испытаний. Ориентировочно это произойдет в сентябре-октябре.

"Холоднояровцы" уничтожили очередные военные объекты боевиков. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность работы бьет все рекорды. В то утро удалось загнать в цель 14 из 19 мин.

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