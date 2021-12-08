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среда, 08 декабря 2021 16:38

В Украине создадут Центр восстановления мира

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В Украине создадут Центр восстановления мира
Центр восстановления мира должен заниматься реестрами, собиранием фактов нарушений прав людей на временно оккупированных территориях. Фото: УНИАН

Украинский национальный центр восстановления мира презентуют 15 декабря.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет телеканал "Дом" в Telegram.

По словам Верещук, задачей ведомства будет централизовать и упорядочить процесс документирования фактов нарушений прав человека на временно оккупированных территориях и преступлений, связанных с агрессией России.

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11 ноября Ирина Верещук анонсировала регистрацию центра обновления мира до конца 2021 года. Это элемент стратегии интеграции внутриперемещенных лиц на период до 2024 года.
Центр восстановления мира должен заниматься реестрами, собиранием фактов нарушений прав людей на временно оккупированных территориях, а вскоре и юридической помощью людям по поводу компенсаций по искам против Российской Федерации.

По прогнозу, центр должен заработать в полную силу с 2022-го. Деньги на его деятельность заложили в государственный бюджет.

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