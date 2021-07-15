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четверг, 15 июля 2021 15:49

В Украине отмечают День миротворца
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В Украине 15 июля отмечают День миротворца. Праздник основали в 2013 году.

Украинские миротворцы являются участниками миссий по поддержанию мира с 1992-го. За это время более 45 тыс. военнослужащих участвовали в задачах по обеспечению порядка в 27 международных операциях ООН, ОБСЕ и НАТО. За этот период при выполнении задач погибли 55 военнослужащих.

Миротворцами могут стать военные Вооруженных сил, Национальной гвардии и полиции в возрасте от 25 лет, имеющие минимальный пятилетний опыт службы.

В Украине отмечают день миротворца.
Фото: УНН
В Украине отмечают день миротворца.
В Украине отмечают день миротворца.
В Украине отмечают день миротворца.
В Украине отмечают день миротворца.

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Также нужно иметь водительские права категории "Б", владеть английским или французским языком и быть в хорошей физической форме.

Военному нужно обратиться к командованию части, чтобы оно отправило рапорт в миротворческий центр. Из документов предоставить разрешение семьи, характеристику от контрразведчиков, справку о несудимости и вывод военно-медицинской комиссии.

Украина хочет увеличить миротворческий контингент в Конго.

Это решение поддержал Совет национальной безопасности и обороны, сообщил на брифинге секретарь Алексей Данилов, передает "Цензор.нет".

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Дата
15
июля

В Украине отмечают День миротворца

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