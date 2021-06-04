В Африке будет больше украинских миротворцев

СНБО решил увеличить контингент в Конго. Фото: "Цензор"

Украина хочет увеличить миротворческий контингент в Конго.

Это решение поддержал Совет национальной безопасности и обороны, сообщил на брифинге секретарь Алексей Данилов, передает "Цензор.нет".

"Рассматривался вопрос о направлении национального персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Там есть наш контингент. Сейчас он на небольшое количество, но будет увеличиваться. Вопрос принят единогласно", - сказал Данилов.

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В ДР Конго украинские миротворцы действуют с 2000 года. Украинцы несут службу в провинциях Северное Киву и Южное Киву. В 2001 в состав контингента включили вертолетный отряд. Кроме военного контингента, в миссии ООН также проходят службу 15 военнослужащих украинского национального персонала: 11 военных наблюдателей и 4 офицера штаба.

Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН в Демократической Республике Конго обеспечили высадку группы ученых на кратер действующего вулкана Ньямлагира.