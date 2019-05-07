В столице открыли фотовыставку, посвященную матерям погибших героев

В Музее истории Киева открылась выставка, посвященная матерям военных, погибших от рук российских боевиков на Донбассе.

Фотопроект "Сильные духом. Матери" представил фотографии 12 матерей из разных областей Украины, пишет Минобороны Украины.

После того, как женщины потеряли своих детей, не опустили руки, а начали заниматься активной общественной деятельностью.

Фото: Минобороны

"Многие из героинь нашего фотопроекта не дождались с войны единственного сына. Это - невыносимая материнская боль и израненное сердце. И выйти из этого состояния не каждый сможет. Заставить себя ежедневно делать что-то новое - настоящий подвиг. Он нам удался! Среди нас есть матери, которые кардинально изменили стиль жизни и работу. Кто-то был учителем, а затем стал волонтером, а кто-то родил и воспитывает детей. Каждая мать - это сильная, мужественная и волевая личность. Эта выставка - лучшая память о наших героических сыновьях, отдавших жизнь за свободную Украину, - рассказала мать погибшего военнослужащего ВС Украины, участник и руководитель фотопроекта Наталья Дубчак.

На витринах также выставили письма с передовой, которые отправляли сыновья своим матерям, благодарственные письма простых украинцев родным погибших героев и фото семейных архивов.

Среди участников фотопроекта есть Виктория Яремчук, которая уже 5 год подряд ждет сына. Младший сержант Александр Яремчук 24 августа 2014-го, выполняя боевую задачу у Саур-Могилы, пропал без вести. Последние слова, которые успела услышать женщина: "Мама, я немного занят. Освобожусь и позвоню". 5-й год она верит, что ее ребенок вернется домой.

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Мероприятие посетил предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук). Он выразил сожаление и глубокое уважение женщинам, которые отпустили своих детей защищать родную землю. Участницам вручил памятные медали Матери Божьей Неустанной Помощи.

"Отдав своих сыновей за жизнь украинского народа, вы стали матерями Украины. От народа вам особый почет. В тех фотографиях и, в частности, в ваших глазах я увидел фигуру Девы Марии. Только она до конца может понять вашу боль, ведь также потеряла единственного сына. Не знаю, что пережила Дева Мария, когда Воскресший Христос пришел к ней и сказал, что жив. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь таким образом вы встретили своих сыновей", - отметил Блаженнейший Святослав (Шевчук).

Выставка продлится до 19 мая.

6 мая во Львове начался первый Всеукраинский форум военных писателей. Событие объединило более 20 авторов из Львовской области и других областей Украины, сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.