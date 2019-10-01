В сети высмеяли книгу "100 великих людей Донбасса"

В книгу вошли оккупанты ЛДНР. Фото: Twitter

Высмеяли книгу "100 великих людей Донбасса", которую презентовали в оккупированном Донецке.

В книгу вошел предводитель самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин. Он сам эту книгу и представил, сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.

"Это еще смешнее, чем "захаровцы" у Захарченко. Еще смешнее, что в этот же список включили ничтожного Басурина (представителя "оперативного командования ДНР"- Gazeta.ua) Это нечеловеческая мощь вообще", - говорится в его сообщении.

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"100 великих людей Донбасса больного человека "так правильнее", "Художественная бред", "Палата №6 одобряет", "Теперь заживут", "А распятый мальчик есть или только трусики?", - шутят в комментариях.

В сети выложили фотографию стадиона "Шахтер". Снимок, на котором видно опустевшие трибуны, которые поросли папоротником и другими растениями, выложил в Twitter Виталий Барабаненко.