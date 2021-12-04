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суббота, 04 декабря 2021 21:00

В Сербии участницу конкурса детского рисунка записали "гражданкой ЛНР"

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В Сербии участницу конкурса детского рисунка записали &quot;гражданкой ЛНР&quot;
Упоминание ЛНР в качестве государства является призывом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Фото: pixabay.com

В сербском крае Опово во время международного онлайн-конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки" девочку из Луганской области записали "гражданкой ЛНР".

Посольство Украины в Сербии 3 декабря выразило в Facebook резкий протест и призвало прекратить пропаганду террористической организации ЛНР, основанную оккупационной администрацией государства-агрессора России на временно оккупированной территории.

"Ведомство получило информацию газеты "Голос Опова", где 26 ноября опубликовали результаты конкурса детского рисунка. Несовершеннолетнюю конкурсантку из Украины, которая находится на территории временно оккупированной Луганской области, назвали представительницей террористической ЛНР. И это несмотря на то, что Сербия признает территориальную целостность Украины", - говорится в посте.

Как напомнили в посольстве, упоминание ЛНР в качестве государства является призывом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Украинская сторона напоминает, что любое сотрудничество органов государственной власти, негосударственных структур или отдельных граждан Республики Сербия с террористическими организациями является прямым нарушением украинского законодательства, и влечет за собой соответствующие правовые последствия", - добавили в посольстве.

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30 ноября в Сербии вынесли первый приговор за организацию участия в войне против Украины на Донбассе. До сих пор сербские суды вели производство только из-за боевых действий за рубежом, а за организацию участия никто не отвечал.

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Дата
04
декабря

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