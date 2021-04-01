В районе ООС прошли танковые учения: фото

На Луганщине в механизированной бригаде им. князя Романа Большого прошли учения танковых резервов.

По легенде учений, враг прорвал оборону, и пехотинцы вынуждены были отступить, сообщает пресс-служба ООС.

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Танкисты по тревоге получили приказ осуществить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи.

Во время разведки боем, танкисты определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Далее в бой вступили основные силы танкового резерва.

Танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировать свои действия и осуществить наступление там, где он наименее ожидаемый.

Стоит отметить, что танковые подразделения, в соответствии с Минских договоренностей, удаленные от линии соприкосновения и не принимают участия в боевых действиях.

Воздушным силам ВСУ передали отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ. Он предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.