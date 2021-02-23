В пожаре на Донбассе погибли 3 украинских военных

В пожаре погибли 3 бойца 58-й отдельной мотопехотной бригада им. гетмана Ивана Выговского.
"22 февраля в ходе завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые, вероятно, находились в блиндаже во время пожара", - говорится на Facebook-странице 58-й бригады.
Идентификацию тел проведут после ДНК-экспертизы.
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3-й военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где от полученных травм скончался.
Ранее сообщалось, что в зоне ООС после пожара тлеют блиндажи.
Однако о каких именно блиндажах говорится и о причинах пожара, не говорили.
В понедельник главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что тушение огня продолжается. Он подчеркивал, что нет информации о возможных погибших военных.
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