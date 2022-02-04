В Польше сделали тревожное заявление о нападении РФ на Украину

Россия может использовать время Олимпийских игр для начала нового вторжения в Украину, заявили в МИДе Польши. Фото: pixabay.com

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что существует риск нового нападения России на Украину во время зимней Олимпиады в Китае.

Об этом пишет PAP.

Яблонского спросили, может ли Россия использовать время Олимпийских игр для начала новой войны против Украины.

"Безусловно, такой риск существует, Россия никогда ничего не принимала во внимание. В 2008 году, фактически в день открытия Олимпийских игр в Пекине, Россия напала на Грузию", - ответил он.

Яблонский добавил, что действия российских властей непредсказуемы, но с ними все равно нужно вести разговор.

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"Надо отдавать себе отчет, что Россия, которая является субъектом международных отношений, непредсказуемая нарушениям свое слово, международного право, - все же остается стороной, с которой нужно разговаривать", - добавил он.

Он напомнил, что Польша главствует в ОБСЕ, которая является площадкой для диалога, где все еще существует возможность переговоров с Россией.

"В рамках ОБСЕ, мы будем говорить с Россией. Министр иностранных дел (Польши. - Gazeta.ua) Збигнев Рау будет встречаться с Сергеем Лавровым (главой МИД РФ. - Gazeta.ua)", - сообщил Яблонский.

Президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не начинать вторжение в Украину из-за Олимпийских игр, которые пройдут 4-20 февраля. В посольствах Китая в России все отрицают. Первая партия оборонного вооружения от Польши для Украины, передаваемая на фоне угрозы вторжения РФ, прибудет на следующей неделе. Это несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, минометов и гранатометов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.