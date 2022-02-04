В Польше назвали сроки доставки в Украину первой партии оружия

В январе Моравецкий посетил Киев. Фото: Reuters

Первая партия вооружения, которое Польша готовит к передаче Украине на фоне российской агрессии, прибудет на следующей неделе.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Тарнове, передает "Суспільне".

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"Мы передаем в Украину оборонное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе отправится первый груз для защиты нашей восточной границы.

Мы видим усиление агрессии и давления России. С украинской стороны наблюдается решительность к защите, но отчасти не хватает техники, поэтому действовать нужно быстро", – сказал Моравецкий.

"Безопасная Украина и безопасная ее граница - это также европейское и польское измерение безопасности. Мы находимся в контакте с украинскими соседями, чтобы в случае необходимости они могли защитить себя лучше", - добавил премьер.

Сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку Украины. В ней говорится о политической и финансовой поддержке Украины, поставках оружия и участии сил НАТО в обучении украинской армии. Власть Польши уже готовит вторую партию военно-технической помощи Украине. Что именно передадут, пока неизвестно.