В оккупированном Снежном погибла 2-летняя девочка. ОБСЕ выяснила обстоятельства

ОБСЕ выяснила обстоятельства гибели 2-летней девочки в оккупированном Снежном. Фото: unian.ua

В оккупированном Снежном Донецкой области от взрыва ручной гранаты погибла 2-летняя девочка.

Гранату активировал отец ребенка. Трагедия произошла еще 8 февраля. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ от 20 апреля.

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"16 апреля персонал морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, которые отвечали последствиям взрыва", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Мать девочки рассказала наблюдателям, что она проснулась вечером 8 февраля, собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери. И услышала взрыв. Она подтвердила, что гранату в помещении активировал ее муж.

Наблюдатели ОБСЕ побывали на месте взрыва в неподконтрольном правительству Украины поселке Александровское на Донетчине, где погиб 5-летний мальчик. РФ обвинила в обстреле ВСУ и начала распространять фейки. Однако украинская сторона опровергла свою причастность. Им удалось пообщаться с родными ребенка. Там напомнили, что в Енакиево родители мальчика показали медицинское свидетельство, в котором указано, что он умер 2 апреля от взрывной травмы и многих осколочных ранений. В тот же день наблюдатели посетили дом на северной окраине Александровского, где ребенок гостил на момент гибели.