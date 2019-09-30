В Одессу направляется новый катер ВМС

До Западной базы ВМС ВС Украины по Днепру идет новый малый бронированный артиллерийский катер.

Вчера он был замечен в районе Черкасс при переходе моста, сообщает Украинский милитаристский портал.

Автор: Український мілітарний портал Новый катер для украинского флота направляется Днепром в Одессу

Это 7-й корпус катера проекта 58155 шифр "МБАК" начали строить в прошлом году. Во время закладки 8-го малого бронированного артиллерийского катера и 3-го десантно-штурмового проекта 58503 типа "Кентавр-ЛК" в феврале 2019-го года на предприятии проводили работы по его сборке.

Автор: Український мілітарний портал Катер в воскресенье был под Черкассами

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Спуск на воду 7-го МБАКа состоялся 3 апреля 2019-го. В июле 2019-го он был замечен в Киеве во время заводских испытаний.

В Одессе он будет проходить ведомственные, а впоследствии государственные испытания. По результатам которых он будет введен в состав ВМС ВС Украины.

Целесообразности в достройке ракетного крейсера "Украина" нет, поэтому необходимо рассмотреть возможность продажи этого корабля. Он сейчас содержится на Николаевском судостроительном заводе, говорит гендиректор Укроборонпрома Абромавичюс.