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пятница, 20 сентября 2019 15:40

Недостроенный ракетный крейсер "Украина" могут продать

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Недостроенный ракетный крейсер &quot;Украина&quot; могут продать
Ракетный крейсер "Украина" стоит пришвартованный к причалу в Николаеве уже 30 лет / фото: Корреспондент

Целесообразности в достройке ракетного крейсера "Украина" нет, поэтому необходимо рассмотреть возможность продажи этого корабля.

Он сейчас держится на Николаевском судостроительном заводе, говорит гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс.

"В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил", - сообщил Абромавичус.

Ракетный крейсер "Украина" разрабатывался в 70-х XX ст. для уничтожения авианосцев в океанах. Он уже неспособен эффективно действовать в современных условиях и не непригоден для применения в Черном и Азовском морях. Состояние готовности корабля - 90%.

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Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр-ЛК", которые построили в интересах ВМС ВС Украины, фактически готовы к государственным испытаниям.

Катера "Малин" (L451) и "Станислав" (L450) выйдут на воду через несколько недель.

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