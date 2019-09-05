Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания

Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр-ЛК", которые были построены в интересах ВМС ВС Украины фактически готовы к государственным испытаниям.
Катера "Малин" (L451) и "Станислав" (L450) начнутся через несколько недель, сообщает АрмияInform.
Уже завершено заводской этап испытаний, в ходе которого был доработан ряд несоответствий в заявленных производителем технических характеристик.
Представитель завода-производителя Леонид Бабак отметил, что третий катер, который был заложен на заводе, усовершенствуют с учетом наработок, полученных за период строительства, швартовых и ходовых испытаний и тому подобное.
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Десантно-штурмовые катера проекта 58503 типа "Кентавр-ЛК", которые были спущены на воду 14 сентября 2018-го года, находятся на испытаниях и доводке.
Наименование "Малин" и "Станислав" получили в память их земляков - морских пехотинцев старшего прапорщика Александра Яхновського и младшего сержанта Сергея Сонька, отдавших жизнь при выполнении задач обороны Украины.
Военно-Морским Силам Украины передали аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко". Приказ подписал в последний рабочий день министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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