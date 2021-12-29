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среда, 29 декабря 2021 12:44

В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
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Фото: facebook.com/35obrmp/

В Одесской области морские пехотинцы провели батальоно-тактические учения.

Об этом сообщила пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты им. Михаила Остроградского.

Сначала батальон подняли по тревоге, доукомплектовали военнослужащими и на технике отправили в район ожидания.

По легенде, пехотинцы совершили марш в один из морских портов, расчистили от противника аэродром и обеспечили высадку воздушного десанта.

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"Обеспечив его оборону, главные силы батальона путем рейдовых действий разоблачили расположение важных объектов вражеской инфраструктуры, вовремя вышли в определенный район местности и во встречном бою с ходу захватили и зачистили аэродром, который находился под временным контролем условного противника", - говорится в сообщении.

Роль противника в учениях досталась бойцам разведывательных рот, расчета РЭБ и взвода снайперов.

"В районе аэродрома морпехи быстро оборудовали новые позиции и перешли к круговой обороне. Несмотря на активное противодействие диверсионно-разведывательных групп сил OPFOR, личный состав успешно выполнил поставленную задачу, а именно обеспечил высадку воздушного десанта своих подразделений", - добавили в сообщении.

В сентябре этого года в Украине состоялись масштабные учения "Объединенные усилия - 2021". Присоединились военные 15 стран-партнеров, 11 из которых - члены НАТО.

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