В ОБСЕ сообщили, что видели во время вчерашней атаки боевиков на Луганщине

Сейчас наблюдатели анализируют кадры с места боя, снятые беспилотником. Фото: dt.ua

18 февраля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 2300 взрывов во время атаки российско-оккупационных войск на позиции украинских военных в районе Золотого.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.

"Мониторинг с помощью камер видеонаблюдения констатировал существенный рост количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав среди прочего более 2300 взрывов", - говорится в сообщении.

Также команда направила в указанный район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. Сейчас идет анализ материалов фото- и видеофиксации БПЛА.

18 февраля во время полетов беспилотников над оккупированной территорией ОБСЕ потеряла связь с двумя из них.