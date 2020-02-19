Боевики отжали у ОБСЕ два беспилотника

Летательные аппараты у боевиков забрать не удалось. Фото: donpatriot.news

Во время полетов беспилотников над оккупированной территорией ОБСЕ потеряла связь с двумя из них.

Об этом говорится в её отчете за 18 февраля.

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"При выполнении полетов в районе Голубовского (неподконтрольного правительству, 51 км к западу от Луганска) 2 мини-БПЛА СММ подверглись воздействию помех сигнала GPS, вероятно, вследствие глушения. В результате этого команда миссии потеряла связь с обоими БПЛА", - сообщает команда миссии.

Аппараты вернуть не удалось.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как на оккупированную территорию Донбасса через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" прошел 341 человек в военной форме.