На Донбасс через пункты пропуска РФ зашли более 340 военных - ОБСЕ

Эти передвижения фиксировали с 17 сентября 2019 до 28 января 2020-го. Фото: agrimpasa.com

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как на оккупированную территорию Донбасса через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" прошел 341 человек в военной форме.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Эти передвижения фиксировали с 17 сентября 2019 года до 28 января 2020-го.

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Также наблюдатели заметили 29 автомобилей скорой помощи и 8 авто ритуальных служб. Все они пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях - в частности, транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой "Груз-200".

Вблизи Сосновского в Донецкой области на временно оккупированной территории зафиксировали недавно построенный подземный блиндаж у жилого дома. В том же поселке по крайней мере 6 других гражданских зданий также используются членами вооруженных формирований.