Вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права. Фото: Укринформ

Вблизи Сосновского в Донецкой области, что на временно оккупированной территории, зафиксировали недавно построенный подземный блиндаж у жилого дома.

В том же населенном пункте зафиксировали, что по крайней мере 6 других гражданских зданий также используются членами вооруженных формирований, сообщает пресс-центр ООС.

У нескольких домов были припаркованы автомобили и военные грузовики. Еще БПЛА обнаружил там 1 бронетранспортер и 1 буксируемый миномет.

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Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Власти России пытаются избавиться от наемников на своей территории. Максимум, на что боевики могут рассчитывать, - на помощь благотворительных организаций. Для этого надо выехать в Россию, потому что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей деятельности таких организаций из России фактически запрещена. На улицах городов много боевиков-калек. Без рук и ног. Попрошайничают с медалями фейковых "республик".