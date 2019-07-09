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вторник, 09 июля 2019 16:04

В Минобороны знали о бракованных бронежилетах: ГБР обнародовало разговоры

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В Минобороны знали о бракованных бронежилетах: ГБР обнародовало разговоры
Два человека нагло обсуждали отсутствие проверки и плохие бронежилеты для военных. Фото: Цензор.НЕТ

В Государственном бюро расследований обнародовали разговор работников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1-4 класса защиты.

В ГБР утверждают, что эти люди знали, что закупленное оборудование простреливается, сообщили в пресс-службе ведомства.

Технолог сообщила руководителю структурного подразделения Минобороны о несоответствии продукции техническим требованиям.

"В Минобороны обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из чиновников говорит другому, что технолог ему сообщила, мол, бронежилеты "кустарной работы", однако все равно, по его мнению, "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема "их не лапает", - говорится в сообщении.

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Он также заверил своего собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

Вместе с тем показали видео процесса испытания средства защиты.

Работники Государственного бюро расследований изъяли 11 тыс. бронежилетов, которые считаются некачественными.

26 июня проводили 40 обысков по делу по факту закупки для нужд Министерства обороны непригодного имущества по завышенным ценам, сообщил директор ведомства Роман Труба.По версии следствия, в преступную группу, которая организовала закупку непригодного вещевого имущества для нужд ВСУ, входят один из руководителей Министерства обороны, а также руководство департаментов и управлений этого ведомства.

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