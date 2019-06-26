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среда, 26 июня 2019 17:34

Обыски у военных: ГБР изъяли 11 тыс. бронежилетов

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Обыски у военных: ГБР изъяли 11 тыс. бронежилетов
Государственное бюро расследований изъяло 11 тыс. бронежилетов, которые считаются некачественными / фото: Сегрей Мисюра

Работники Государственного бюро расследований изъяли 11 тыс. бронежилетов, которые считаются некачественными.

26 июня проводят 40 обысков по делу по факту закупки для нужд Министерства обороны непригодного имущества по завышенным ценам, сообщил директор ведомства Роман Труба.

"В настоящее время время следователи вместе с оперативными работниками проводят 40 обысков. Некоторые обыски еще продолжаются. Мы обнаружили и изъяли 11 тысяч бронежилетов. Изымается документация, заключенного для поставки бронежилетов и другого имущества", - сказал он.

Следователи ведомства в течение 2 месяцев расследуют уголовное дело по факту закупки непригодного к использованию вещевого имущества для Вооруженных сил - бронежилетов, палаток, одежды - по завышенным ценам.

"По нашей информации, три из пяти бронежилетов простреливаются. Закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам. Только стоимость одного элемента одежды завышена на сумму около 10 миллионов гривен. Были закуплены палатки, которые непригодны для использования, и перечень таких неудовлетворительных вещей, закупленных для ВСУ, достаточно большой", - отметил он.

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По версии следствия, в преступную группу, которая организовала закупку непригодного вещевого имущества для нужд ВСУ, входят один из руководителей Министерства обороны, а также руководство департаментов и управлений этого ведомства.

Ранее Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против генерального прокурора Юрия Луценко.

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