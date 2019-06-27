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четверг, 27 июня 2019 14:40

Минобороны отрицает, что покупала опасное оборудование солдат

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Минобороны отрицает, что покупала опасное оборудование солдат
Чтобы проверить качество бронежилентив - некоторые из нах надо расстрелять. Фото: Цензор.НЕТ

В Минобороны ответили Государственному бюро расследований на их обвинения о покупке некачественных бронежилетов по завышенной цене.

Утверждают, что все изъятые средства защиты не проверили, сообщает 5 канал.

Об отсутствии проверки также говорят и в сертифицированных лабораториях Украины.

"На базе Министерства обороны таких испытаний не проводилось. По нашей информации, другие лаборатории такого рода испытания тоже не проводили. Имущество из партии, которая была озвучена, не вынималось, не арестовывалось, не проверялось. Соответственно, оснований заявлять, что три из пяти бронежилетов из партии, которые отгружались, - не соответствует действительности", - заявил заместитель начальника управления развития вещевого обеспечения ВСУ Василий Саковец.

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Работники Государственного бюро расследований изъяли 11 тыс. бронежилетов, которые считаются некачественными.

26 июня проводят 40 обысков по делу по факту закупки для нужд Министерства обороны непригодного имущества по завышенным ценам, сообщил директор ведомства Роман Труба.По версии следствия, в преступную группу, которая организовала закупку непригодного вещевого имущества для нужд ВСУ, входят один из руководителей Министерства обороны, а также руководство департаментов и управлений этого ведомства.

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