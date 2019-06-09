В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

Боевики 11 раз обстреляли украинских военных. Фото: Proms

На Донбассе от начала суток боевики одиннадцать раз нарушили режим перемирия.

"По состоянию на сейчас, к сожалению, противник продолжает обстреливать позиции Объединенных сил, при этом снова применяет запрещенное оружие. Так, с начала этого периода, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксировано уже одиннадцать фактов нарушения установленного режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск ", - рассказал представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник на брифинге

Боевики обстреляли опорные пункты возле Новолуганского, Новоалександровки и Зайцевого, что на Луганском направлении. Оккупанты применили минометы 82 и 120 калибров, вооружения БМП и другое пехотное оружие.

На Донецком направлении текущие сутки началась с вражеских обстрелов в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Павлополь, Водяное и Гнутово, где российско-оккупационные войска вели огонь из аналогичного оружия, дополнительно применяя станковые противотанковые гранатометы.

"По состоянию на 12:00 в штабе операции насчитали 58 вражеских выстрелов из минометов запрещенных калибров. Отмечу, что военнослужащие из состава Объединенных сил ведут активные оборонительные действия и устраивают противнику достойный отпор ", - рассказал Мотузяник.

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Украинские военные восемь раз открывали огонь, чтобы подавить активность противника. Артиллерию и минометы украинские защитники не применяли, чтобы не подвергнуть опасности мирных жителей оккупированных территорий, которыми враг прикрывается, ведя огонь.

"По состоянию на сейчас ситуация вполне контролируемая подразделениями Вооруженных Сил и других формирований из состава Объединенных сил. Отмечу, что боевых потерь в рядах Украинской войск с начала суток не было ", - отметил спикер.

За прошлые сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Семь раз применяли запрещенноое Минскими соглашениями 122 мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм, танки.