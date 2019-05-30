В МИД дали прогноз относительно "нормандских" переговоров

По мнению Елены Зеркаль проводить переговоры надо только тогда, когда сформируется правительство. Фото: m.day.kyiv.ua

Переговоры в "нормандской формате" состоятся не раньше осени.

Обсуждать урегулирования военного конфликта с участием России будут лидеры Украины, России, Германии и Франции, говорит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает Радио НВ.

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"Сейчас мы в ситуации фактически политической турбулентности. Конечно, отсутствие действенного правительства, действующего парламента ставит очень много сомнений относительно того, что любые решения могут быть выполнены и реализованы. Логично, что это будет не раньше осени, когда будет действительно сформировано правительство и будет работать парламент, и когда все институты будут сбалансированы и начнут нормально функционировать", - говорит Зеркаль.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал решение РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов для жителей Донбасса "очень провокационным шагом".