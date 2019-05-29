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среда, 29 мая 2019 11:48

Паспортизация Донбасса: США готовят неприятное решение

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Паспортизация Донбасса: США готовят неприятное решение
Фото: Serhii Nuzhnenko

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал решение РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов для жителей Донбасса "очень провокационным шагом".

Об этом сказал во время видеоконференции для европейских журналистов, передает "УНИАН".

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"США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов, которые власти РФ выдают жителям оккупированного Донбасса. Так как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму", - сказал он.

24 апреля президент РФ подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. 27 апреля он заявил, что получение российского гражданства могут упростить для всех украинцев.

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