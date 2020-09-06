В Луганской области "курьерка" пыталась пронести на оккупированные территории технику двойного назначения

Общая стоимость обнаруженных товаров превышает 22 тыс. Гривен. Фото: dpsu.gov.ua

Женщина пыталась переместить на территорию оккупированного Луганская технику, которая может иметь двойное назначение.

В ходе проверки у нее обнаружили гирокомпас, электронный измеритель скорости ветра и газоанализатор, который является промышленным оборудованием. Об этом сообщает пресс служба Госпогранслужбы.

По словам женщины, она не является собственником вещей, а выполняет курьерские услуги.

"Общая стоимость обнаруженных товаров превышает 22 тыс. гривен. Украинка пояснила, что вещи ей не принадлежат, а доставить их в оккупированный Луганская попросили знакомые, конечно же, не бесплатно. Даже не поинтересовавшись содержанием пакета, женщина оценила свои услуги в 200 грн", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Командующий ООС прокомментировал угрозы главаря "ДНР"

Найденные товары изъяли сотрудники ДФС. Их отправили на экспертное исследование для установления их целевого назначения.

Относительно "курьеркы" правоохранители составили админпротокол по ч.1 ст. 204-3 КУоАП. Меру ответственности для нее будет выбирать суд.

4 сентября вооруженные формирования России стреляли из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Авдеевка. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.