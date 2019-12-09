В Киеве попрощались с погибшим полковником "Альфы" СБУ Дмитрием Каплунов

В столице простились с сотрудником ЦСО СБУ полковником Дмитрием Каплунов.
Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе, пишет пресс-центр СБУ.
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Проститься с Дмитрием Каплунов пришли тысячи людей - руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне. Дмитрию Каплунову присвоено звание Героя Украины посмертно.
В Лимане Донецкой области умер 37-летний волонтер Артем Мирошниченко.
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