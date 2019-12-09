В Киеве попрощались с погибшим полковником "Альфы" СБУ Дмитрием Каплунов

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Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе, пишет пресс-центр СБУ.

В столице простились с сотрудником ЦСО СБУ полковником Дмитрием Каплунов.

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