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понедельник, 09 декабря 2019 14:57

В Киеве попрощались с погибшим полковником "Альфы" СБУ Дмитрием Каплунов
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Попрощались с погибшим полковником "Альфы"
Фото: СБУ
Попрощались с погибшим полковником "Альфы"
Попрощались с погибшим полковником "Альфы"
Попрощались с погибшим полковником "Альфы"
Попрощались с погибшим полковником "Альфы"

В столице простились с сотрудником ЦСО СБУ полковником Дмитрием Каплунов.

Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе, пишет пресс-центр СБУ.

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Проститься с Дмитрием Каплунов пришли тысячи людей - руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне. Дмитрию Каплунову присвоено звание Героя Украины посмертно.

В Лимане Донецкой области умер 37-летний волонтер Артем Мирошниченко.

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09
декабря

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