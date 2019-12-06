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пятница, 06 декабря 2019 13:03

Умер волонтер, которого на Донбассе избили за украинский язык

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Умер волонтер, которого на Донбассе избили за украинский язык
На Артема Мирошниченко напали подростки. Фото: Facebook

В Лимане Донецкой области умер 37-летний волонтер Артем Мирошниченко.

"Умер не от пули российского оккупанта или их руководства. Не от вражеского ГРАДа. Умер из-за ненависти к украинскому языку со стороны местных титушок, которые услышав его речь, совершили на него нападение", - написал в Facebook председатель правления ОО "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" Станислав Федорчук.

Врачи безуспешно боролись за жизнь мужчины. О смерти сообщил брат Артема Сергей Мирошниченко.

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"Сегодняшняя смерть Артема Мирошниченко - это очередное преступление против Украины. Это не хулиганская драка с летальным исходом, как нас будут убеждать местные полицейские. Это продолжение войны против настоящих украинцев. Поэтому когда вы услышите или увидите уродов, которые будут вам рассказывать о том, как страдает "русскоязычное население Донбасса", напомните им о Артеме и сотнях тех, кого уже не вернуть", - заявил Федорчук.

Подростки из Донбасса жестоко избили проукраинского активиста Артема Мирошниченко. Трагедия произошла 29 ноября после 22 часов. Преступников задержали, ими оказались ребята 16 и 17 лет.

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06
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